Mt. Blue High School announces Class of 2023 graduates

FARMINGTON – Mt. Blue High School has announced the Class of 2023 graduates. Graduation will be held on Sunday, June 11 at 10 a.m. on the Mt. Blue Campus. Graduation tickets are required for attendance.

The graduating class, in alphabetical order by last name: Madison Allen, Rosabelle Armstrong, Nicolo Barbieri, Eben Barker, Sierra Beane, Tyleek Blauvelt, Brooklyn Blodgett, Rhylea Bott, Chandler Briggs, Roger Briscoe, Luke Brown, Caitlin Burke, Elsie Campbell, Emma Casavant, Dominic Casey, Colby Chase, Kayli Chesnutt, Sherilyn Chick, Katie Cilley, Samantha Clark, Delia Colello, Haley Collins, Katie Conant, Ollie Condon, Kaidence Coolidge, Noreese Corkum, Vivian Cormier, Kole Cousineau, Bradford Couture, Katelyn Daggett, Jamison Daigle, Teagan Daley, Jet Decker, Jeffrey DePasquale, Mariah Dill, Hayden Dippner, Ashton Drolet, Morgan Drolet, Emma Dunn, Hayden Durrell, Steven Eaton, Cyrus Evans, Dylan Farmer, Mckella Ford, Brandon Frechette, Taylor Gordon, Logan Goulette, Justin Grant, Marvin Gray, Zander Greenough, Elijah Guerrette, Sophie Haley-Vigue, Emily Hammond, Joseph Hanley, Abigail Hatch, Crisda Hawthorne, Kandie Hensley, Dustyn Hinkley, Emma Hinkley, Daniel Hodgdon, Cooper Holmes, Connor Hufnagel, Alexei Hupp, Nathaniel Hutchins, Kaleb Hutchinson, Madeline Hutchinson, Giulia Johnson, Gavin Karkos, Kyran Katzenbach, Molly Kearing, Talia Kidder, Zak Koban, Zander Larriviere, Connor Latham, Maelyn Leighton, Zhihe Liu, Ashlyn Macomber, Quintessa Marcotte, Angel Martin, Coleman Martin, Elijah Mason, Henry Mason, Emily Maxim, Emma Maxim, Rachel Maxim, Deaken Maxwell, Alexander Mayhew, Elizabeth Mayhew, William Mayhew, Ashlin McAllister, Liam McAllister, Allyson McCabe, Jayden Meader, Gabriel Mealey, Summer Meeks, Adam Meng, Levi Merchant, Aliza Moore, Emily Moore, Logan Moore, Colby Neuschwanger, Natasha Nichols, Caleb Norton, Brady O’Donnell, Owen Ogden, Mitchell Otte, Seth Pinkham, Zachary Poisson, Madigan Porter, Taylor Post, Reagan Pratt, Margret Purcell, Kodi Quimby, Natalie Ranger, Alexander Rein, Rowan Repsher, Bridget Reusch, Moriah Reusch, Aislin Reynolds, Gage Rice, Julian Richard, Peyton Richards, Madison Rutberg, Kiana Ryder, Folken Saunders, Sebastian Shaw, Cole Sillanpaa, Alyssa Simoneau, Olivia Smothers, Jacob St. Pierre, Kaylee Sterling, Brandon Stevens, Andrew Sutton, Lyla Sweetser – Price, Abbigail Swett, Daniel Taylor, Olivia Thayer, Matthew Theriault, Kyedn Thomas, Madicyn Thompson, Amelia Tierney, Callahan Towle, Caleb Tracy, Leticia Tsujiguchi Da Silva, Diego Vazquez Cortes,

Jasmyne Visuano, Aubrey Waite, Brody Walsh, Sean Walsh, Rui Wang, Isabella Webster, Tyler Welch, Jacob White, Aaron Whitley, Janessa Whitney, Lexus Whitney, Ethan Wing, Walker Wright, Isaac Wrigley, Jie Yu, Zihan Yu, Meren Zeliger, Bohan Zhang, Finn Zimmerschied, Carson Zundel.

Top students at Mt. Blue High School with a grade point average of 95 or higher, in alphabetical order by last name:

Madison G Allen

Luke E Brown

Emma J Casavant

Katie S Cilley

Vivian I Cormier

Kole D Cousineau

Teagan L Daley

Jet A Decker

Mckella T Ford

Emily R Hammond

Abigail B Hatch

Molly J Kearing

Zak A Koban

Maelyn R Leighton

Emily M Maxim

Madigan P Porter

Reagan K Pratt

Bridget E Reusch

Moriah A Reusch

Callahan P Towle

Jacob B White

Isaac J Wrigley

Meren F Zeliger

Carson H Zundel