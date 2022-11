Mt. Blue High School announces first quarter Honor Roll

FARMINGTON – Mt. Blue High School recently announced the Honor Roll for the first quarter of the school year 2022-2023.

Highest Honors:

Reece Adams, Grace Allen, Luke Allen, Madison Allen, Warren Allen, Rosabelle Armstrong, Levi Austin, Trey Bailey, Cole Baker, Nicolo Barbieri, Abigail Bartlett, Elias Bartlett, Trenton Beaudoin, Levi Bogar, Nina Bogar, Rhylea Bott, Levi Bradley, Chandler Briggs, Kara-Lynn Brougham, Luke Brown, Noah Brown, Caitlin Burke, Alissa Butterfield, Elsie Campbell, Lucinda Carroll, Allison Casavant, Emma Casavant, Dominic Casey, Kayli Chesnutt, Sherilyn Chick, Katie Cilley, Noah Civiello, Adeline Colello, Shannon Connolly, Noreese Corkum, Vivian Cormier, Madilyn Cote, Jack Cramer, Daniela Cundick, Nathan Curtis, Jason Cyr, Karalyn Daggett, Katelyn Daggett, Jet Decker, Leah Dill, Abbigail Donald, Colin Drake, Madison Dulac, Emma Dunn, Jadelynn Elyea, Bailey Farnham, Makayla Fitch, Mckella Ford, Kallee Foss, Tabitha Frey, Meredith Gagnon, Stephen Galkowski, Logan Goulette, Deanna Hall, Molly Hambrick, Emily Hammond, Cassidy Hardy, Reese Harris, Trenton Harris, Ashe Hartman, Abigail Hatch, Benjamin Hatch, Joseph Hayden, Autumn Hensley, Destiny Hensley, Kandie Hensley, Morgan Hersey, Owen Heseltine, Benjamin Hilton, Elijah Hoeft, Connor Hufnagel, Liliana Huntley, Sadie Irish, Avery Jessen, Brooklyn Johnson, Astrid Jones, Kali Judkins, Elijah Kalchik, Kyran Katzenbach, Molly Kearing, Stephan Kelleher, Maya Kellett, Meadow Kerbo, Alyisa Kinsey, Lucy-Anne Knowles, Payton Ladd, Olivia Lake, Makylee Lane, Emma Latham, Cassandra Lavoie, Bowen Leighton, Benjamin Lewis, Kensley Malcore, Rory Marble, Quintessa Marcotte, Bode Markham, Coleman Martin, Alexander Mason, Emily Maxim, Emma Maxim, Rachel Maxim, Elizabeth Mayhew, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Whitney McIntire, Jayden Meader, Cheyenne Melvin, Adam Meng, Jullian Merrill, Elisa Mezzoli, Leah Michaud, Lauren Mitchell, Maddyson Niblick-Goodwin, Alexandria Nile, Owen Northrup, Carter Norton, Gabriel Norton, Avery Oliver, Natalee Orr, Iris Ouellet, Nicholas Overton, Abbie Packard, Molly Patterson, Isabella Piccolo, Darren Pinkham, Riley Platt, Zachary Poisson, Madigan Porter, Colton Powers, Reagan Pratt, Margret Purcell, Kodi Quimby, Ivey Rackliff, Me’ka Rackliff, Reese Rackliff, Cameron Ranger, Chase Ranger, Natalie Ranger, Kaden Reeve, Bridget Reusch, Moriah Reusch, Julian Reynolds, Chloe Roberts, Samuel Roberts, Maurice Romanyshyn, Kaitlyn Rosie, Gracie Ross, Kiana Ryder, Summer Sawyer, Leonie Schubert, Gabriella Seaberg, Rhett Sexton-Burchfield, Azalea Shanti, Rowan Shanti, Patti Sico, Cole Sillanpaa, Jesslyn Sillanpaa, Kaden Smith, Evelyn Stadelman, Evans Sterling, Kaylee Sterling, Charles Stevens, Elizabeth Strickland, Luna Sullivan, Anna Surkau, Starlynn Sweetser, Calvin Tanner, Amelia Tierney, Lincoln Tierney, Callahan Towle, Tyler Turner, Heavenly Vernesoni, Aubrey Waite, Brody Walsh, Vicktoria Walsh, Finley Ward, Lillian Waugh, Brooklynn Webber, Mason Willett, Nicholas Williamson, Timothy Williamson, Benjamin Wrigley, Rosella York, Nathaniel Zeliger, Carson Zundel

High Honors:

Tyler Abell, Casey Adams, Jason Akers, Jonathan Alexander, Tanner Allumbaugh, Mackenzi Atwood, Carley Austin, Jason Bagley, Preston Ball, Eben Barker, Tucker Bates, Tyler Beach, Chloe Beauchamp, Reid Beauchamp, Aurora Beisiegel, Nicholas Bell, Kennedy Berry, Camdyn Bickford, Tameeka Blauvelt, Brooklyn Blodgett, Cassandra Brennan, Anglee Brewer, Serenity Brown, William Brown, Kasey Burgess, Maddox Burtchell, Jadon Callahan, Lochlan Campbell, Bryce Card, Piper Casey, Meadow Casson, Emma Caudell, Issac Chick, James Clark, Samantha Clark, Delia Colello, Deirdre Collins, Eric Collins, Haley Collins, Katie Conant, Thomas Cormier, Giselle Couillard, Dane Cousineau, Kole Cousineau, Bradford Couture, Megan Couture, Laci Crocker, Leah Crogan, Ava Curtis, Ashlynn Dailey, Teagan Daley, Wyatt Dalton, Noah Daoust, Gage DeCarolis, Addison Decker, Aliza Decker, Jayden Delaney, Jeffrey DePasquale, Mariah Dill, Wyatt Dorr, Luke Doscinski, Haylee Downing, Ashton Drolet, Klay Dunning, Dasani Dupree, Cody Durrell, Hayden Durrell, Isabella Duvall, Skyllar Eaton, Roy Elliott, Harley Ellsworth, Cyrus Evans, Brody Farmer, Nathan Farmer, Abby Farrington, Annabell Fearon, Ally Fitch, Tucker Fitch, Ava Floyd, Dominik Flukey, Ashton Fortenbacker, Caleb Foster, Sophie Frace, Brandon Frechette, Brooke French, Avein Gardner, Preston Garland, Colby Gatcomb, Douglas Geis, Madison Gilley, Hunter Gordon, Caleb Goulette, Joshua Greenlaw, Connor Greenleaf, Abriana Griffin, Elijah Guerrette, Lacie Gurney, Sophie Haley-Vigue, Andrea Hall, Michael Hall, Dylan Hamlin, Joseph Hanley, Jackson Hardy, Gary Harkins, Green Harrington, Crisda Hawthorne, Caden Heath, Levi Herman, Mason Hersey, Rui Hewett, Kaden Hewett-Adams, Brielle Hill, Emma Hinkley, Chandler Hiscock, Grayson Hoeft, Alexei Hupp, Nathaniel Hutchins, Braylin Ibarguen, Zachary Jansky, Hollis Johnson, Ariah Kalchik, Gavin Karkos, Madelyn Keller, Talia Kidder, Angela King, Hope King, Kasama Kloythep, Maya LaBelle, Taylor Lancaster, Naomi Lane, Lila Latham, Rylie Latham, Maelyn Leighton, Nolan Leso, Colin Letarte, Jordan Levesque, Zhihe Liu, Chloe Maberry, Braxton Malcore, Angel Martin, Alexander Mayhew, Liam McAllister, Zara McAllister-Jett, Benjamin McAuley, Kobe McGraw, Gabriel Mealey, Summer Meeks, Ayda Menangas, Levi Merchant, Keagan Moody, Aliza Moore, Emily Moore, Logan Moore, Claira Mullen, Kylie-ann Mullen, Colby Neuschwanger, Caleb Norton, Oliver Nye, Brady O’Donnell, Heidi Osborne, Mitchell Otte, Carter Paradis, Autum Paulton, Charles Pearson, Jacob Pease, Evan Phillips, Megan Pinkham, Seth Pinkham, Madison Polaske, Jenna Pond, Taylor Post, Noah Prescott, Sierra Prue, Leah Pryor, Alexander Rackliff, Nicholas Rackliff, Samuel Rackliff, Tyler Rackliff, Kennith Rackliffe, Austin Ragsdale, Lillian Reed, Bria Reeves, Henry Renaud, Jason Reynolds, Sara Richard, Trevor Richards, Andrew Robinson, Leyani Robinson, Cameron Rosie, Destiniee Rossignol, Brooke Roy, Madison Rutberg, Brandon Ryder, Camren Ryder, Folken Saunders, Dominic Sawyer, Taneisha Service, Alyssa Simoneau, Jaycee Simoneau, Lilla Simpson, Alaya Smith, Logan Smith, Vivian Smith, Olivia Smothers, Shawn Soucy, Jacob St. Pierre, Jonah Stanley, Toni Stevens, Eliza Stinson, James Stinson, Madissynn Sutton, Rebecca Sweatt, Cadence Sweetser, Wilmont Sweetser, Abbigail Swett, Kyedn Thomas, Avery Tinker, Brielle Tinker, Caleb Tracy, Leticia Tsujiguchi Da Silva, Emma Turcotte, Lallah Tyler, Rose Tyler, Colby Upton, Ethan Upton, Diego Vazquez Cortes, Alexis Visuano, Sean Walsh, Rui Wang, Andrew Webber, Colton Welch, Madison Weston, Jacob White, Paige White, Madyson Whitney, Fennec Wilbur, Mikayla Wilcox, Ethan Wing, Colin Woehrle-Logan, Alexis Wood, Leah Wright, Kathleen Yeaton, Alix York, Gage Young, Jie Yu, Meren Zeliger

Honors:

Nathaniel Armstrong, Sierra Beane, Joscyr Bunnell, Jacob Caton, Madison Cloutier, Ollie Condon, Erin Connolly, Hayden Dippner, Liam Dorr, Kenneth Everett, Ashley Ferris, Taylor Gordon, Gabriel Goulette, Nathan Hall, Lily Hanley, Dustyn Hinkley, Dylan Hinkley, Kaylie Ladd, Antonio Laliberte, Kaden Lane, Kara Lehmann, Ashlin McAllister, Thomas Moody, Keegan Parker, Eli Pinkham, Lyla Price, Mason Reed, Aislin Reynolds, Haley Sico, Zachary Spencer, Jasmyne Visuano, Haylee Walker, Logan Walsh, Nicholas Welch, David Wrigley, Isaac Wrigley, Finn Zimmerschied