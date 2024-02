Mt. Blue High School Honor Roll for second quarter 23-24

FARMINGTON – Mt. Blue High School recently announced the Honor Roll for the second quarter of the 2023-2024 school year. Congratulations!

Highest Honors

Tyler Abell, Casey Adams, Reece Adams, Warren Allen, Noah Arsenault, Levi Austin, Trey Bailey, Madison Baker, Preston Ball, Zachary Ball, Riccardo Bambozzi, Abigail Bartlett, Elias Bartlett, Trenton Beaudoin, Kennedy Berry, Lara Beteta Garcia, Levi Bogar, Nina Bogar, Maddox Burtchell, Aiden Campbell, Lochlan Campbell, Lucinda Carroll, Allison Casavant, Hadley Casey, Amara Caton, Phatcharakon Chuainui, James Civiello, Noah Civiello, James Clark, Madison Cloutier, Eric Collins, Oliver Cormier, Madilyn Cote, Giselle Couillard, Dane Cousineau, Jack Cramer, Daniela Cundick, Nathan Curtis, Jason Cyr, Karalyn Daggett, Ashlynn Dailey, Gage DeCarolis, Abigail Dorr, Liam Dorr, Wyatt Dorr, Madison Dulac, Harley Ellsworth, Emma Embleton, Dana Erb, Jazmin Esparza, Emma Eubank, Bailey Farnham, Ava Floyd, Natalie Fortier, Thomas Fortier, Kallee Foss, Caleb Foster, Brynne Fournier, Hunter Frey, Meredith Gagnon, Stephen Galkowski, Preston Garland, Abigail Goodspeed, Jesalyn Greene, Connor Greenleaf, Lacie Gurney, Ashe Hartman, Joseph Hayden, Allysa Heintz, Autumn Hensley, Destiny Hensley, Benjamin Hilton, Mason Hinkley, Elijah Hoeft, Evangeline Hutchins, Braylin Ibarguen, Daniel James, Astrid Jones, Ariah Kalchik, Elijah Kalchik, Stephan Kelleher, Maya Kellett, Meadow Kerbo, Alyisa Kinsey, Lucy-Anne Knowles, Orin Knowles, Elizabeth Labrecque, Olivia Lake, Cassandra Lavoie, Nolan Leso, Allen Lin, Braxton Malcore, Bode Markham, Natalie McCarthy, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Whitney McIntire, Karter Meader, Ayda Menangas, Jullian Merrill, Leah Michaud, Lauren Mitchell, Kevin Montminy, Sophia Moody, Landon Morse, Madeline Morton, Claira Mullen, Maddyson Niblick-Goodwin, Carter Norton, Gabriel Norton, Reese Nye, Avery Oliver, Acacia Omari, Jillian Omari, Natalee Orr, Nicholas Overton, Breece Parlin, Molly Patterson, Autum Paulton, Jacob Pease, Elsa Perez Abella, Megan Pinkham, Riley Platt, Colton Powers, Hailey Pratt, Noah Prescott, Me’ka Rackliff, Reese Rackliff, Landon Rackliffe, Paige Rackliffe, Lucy Ragan, Chase Ranger, Kaden Reeve, Julian Reynolds, Maurice Romanyshyn, Kaitlyn Rosie, Gracie Ross, Destiniee Rossignol, Summer Sawyer, Gabriella Seaberg, Rhett Sexton-Burchfield, Azalea Shanti, Rowan Shanti, Jesslyn Sillanpaa, Sovanny Sin, Kaden Smith, Emmaline Soule, Lily Sparks, Sylvia Stadelman, Evans Sterling, Charles Stevens, Luna Sullivan, Starlynn Sweetser, Calvin Tanner, Lincoln Tierney, Avery Tinker, Tyler Turner, Logan Walsh, Finley Ward, Briley Watts, Mackenzie Welch, Nicholas Williamson, Timothy Williamson, Damian Wynn, Kathleen Yeaton, Rosella York

High Honors

Cooper Abell, Blake Alexander, Jonathan Alexander, Grace Allen, Luke Allen, Conner Arsenault, Mackenzi Atwood, Ryan Atwood, Carley Austin, Jason Bagley, Tucker Bates, Hunter Beach, Tyler Beach, Aurora Beisiegel, Craig Bessey, Lucy Bobson, Kelsey Boudreau, Cassandra Brennan, Anglee Brewer, Noah Brougham, Noah Brown, Alissa Butterfield, Jadon Callahan, Treston Carrow, Piper Casey, Caitlynn Cassidy, Emma Caudell, Issac Chick, Derric Collins, Riley Condon, Thomas Cormier, Reed Cousineau, Jayla Cuesta, Ava Curtis, Keyra Cushman, Dylan Daigle, Benjamin Daku, Ava Davis, Stephen Davis, Addison Decker, Aliza Decker, Nicholas DeMarco, Rebekah Denio, Abbigail Donald, Luke Doscinski, Haylee Downing, Colin Drake, Aiden Dunham, Andrew Dunham, Jordan Dunham, Dasani Dupree, Cody Durrell, Skyllar Eaton, Tyler Enman, Olivia Erskine, Kenneth Everett, Abby Farrington, Annabell Fearon, Elsa Feegel, Hunter Fetterhoff, Ally Fitch, Makayla Fitch, Tucker Fitch, Dominik Flukey, Brooklyn Forbes, Chase Foss, Adam Freeman, Tabitha Frey, Antonio Fuentes, Anndee Gardner, Colby Gatcomb, Brody Gilley, Ines Gonzalez Morera, Jace Goodrow, Dillon Gray, Abriana Griffin, Devlyn Gross, Lyndsey Grover, Deanna Hall, Michael Hall, Riley Hall, Jackson Hardy, Reese Harris, Trenton Harris, Benjamin Hatch, Teagan Henry, Levi Herman, Owen Heseltine, Rui Hewett, Dylan Hinkley, Grayson Hoeft, Grace Howard, Liliana Huntley, Sadie Irish, Lily Jackson, Daniel Jamison, Zachary Jansky, Brooklyn Johnson, Kali Judkins, Kooper Keller, Madelyn Keller, Sebastian Kelley, Braeden Kinsey, Payton Ladd, Antonio Laliberte, Makylee Lane, Naomi Lane, Emma Latham, Rylie Latham, Quinton Lawless, Sadie Lee, Tori-Ann Leone, Asha Lescault, Gwen Lesperance, Benjamin Lewis, Daniel Libby, Ninon Loze, Chloe Maberry, Kensley Malcore, Rory Marble, Alexander Mason, Cassidy Mathieu, Zara McAllister-Jett, Jaylynn McArthur, Tyler McGarry, Theodore McLeod, Keagan Moody, Finn Morton, Kylie-ann Mullen, Andy Nguyen, Dominic Niemi, Alexandria Nile, Mikala Nile, Lauryn Northrup, Grayson Norton, Oliver Nye, Nevin O’Donnell, Heidi Osborne, Carter Paradis, Evan Phillips, Isabella Piccolo, Garrett Pierce, Darren Pinkham, Eli Pinkham, Madison Polaske, Jenna Pond, Sierra Prue, Ivey Rackliff, Jessa Rackliff, Tyler Rackliff, Austin Ragsdale, Denis Ragsdale, Riley Rainville, Taylor Rand, Cameron Ranger, Lillian Reed, Bria Reeves, Henry Renaud, Sara Richard, Trevor Richards, Chloe Roberts, Samuel Roberts, Andrew Robinson, Ellie Rodriguez, Samuel Rose, Zatarea Rose, Cameron Rosie, Brooke Roy, Paige Roy, Brandon Ryder, Karintyn Savage, Anders Sheldon, Haley Sico, Patti Sico, Wiekko Sillanpaa, Corey Small, Alaya Smith, Lorelai Smith, Jackson Sprague, Evelyn Stadelman, Eliza Stinson, Elizabeth Strickland, Madissynn Sutton, Riley Sweatt, Cadence Sweetser, Teagan Tomlinson, Emma Turcotte, Justin Turner, Dalton Tyler, Mason Tyler, Jax Vienneau, Alexis Visuano, Noah Waldrop, Owen Wales, Abigail Walker, Luc Walker, Lillian Waugh, Adam Webber, Andrew Webber, Devon Webster, Daniel Welch, Madison Weston, Paige White, Heinrich Whiteside, Madyson Whitney, Aiden Wilkins, Mason Willett, Luke Wright, Matthew Wrigley, Nathaniel Zeliger

Honors

Ashley Akers, Masyn Bean, Daniel Blauvelt, Kellsie Buzzell, Jacob Caton, Sophie Frace, Brooke French, Mark June Garcia, Anderson Hayes, Mason Keene, Pamela Knapp, Hunter Mathieu, Zane Norton, Keegan Parker, Alexander Rackliff, Jason Reynolds, James Stinson, Shamus Sullivan, Gideon Sylvester, Mason Theriault, Lallah Tyler, Maggie Velazquez