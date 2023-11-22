Mt. Blue Middle School announces Honor Roll for first quarter 23-24

FARMINGTON – The Mt. Blue Middle School recently announced the honor roll for the first quarter of the 2023-2024 school year.
Grade 6
High Honors
Zoe Abell, Belle Austin, Mattie Barker, Maddox Beale, Andrew Bell, Luke Bell, Scarlett Black, Jerseylynn Brandt, Layla Bridges, Harley Brougham, Brock Buntin, Cole Butterfield, Bentley Caron, Vivian Chaisson, Lindsey Chick, Benjamin Civiello, Bryce Collins, Mason Conley, Alexander Dixon, Chloe Drake, Vee Faris, Catherine Ferriter, Jamie Floyd, Lilianna Frechette, Ronald French, Molly Gagnon, Beatrice Galkowski, Silas Hall, Lyesha Harrington, Addyson Harris, Teagan Harvell, Lena Herman, Ayden Hill, Zoey Hilton, Ryah Holt, Eric Ingrisano, Bodhi Jones, Anton Klein, Millie Krouse, Teagan Landry, Liam Lawless, Allie Lesperance, Connor Marr, Morgan McKay, Wyatt McLeod, Lucy Merrill, Jameson Milan, Arianna Morse, Isla Nelson, Vincent Nilo, Hunter O’Neill, Taygen Orr, Leah Osgood, Aryk Parry, Audrey Patterson, Ava Pelham, Michael Pelkey, Elizabeth Perry, Lydia Pineau, Cheyenne Prue, Abigail Ranger, Joslynn Riley, Chloe Robinson, Kohner Rundlett, Mya Rungi, Lillian Ryder, Kaimana Savaiki, Ellie Schleider, Ayden Shaw, Julianna Simpson, Parker Simpson, Cole Smith, Bailey Soule, Ava Sterry, Kyle Thibodeau, Ella Trask, Isaac Turner, Sophia Vadnais, Beau Vienneau, Jaxon Whelpley, Avianna Wilkins, Clare Wrigley
Honors
Desmond Ayinde, Elizabeth Bellwood, Coleman Black-Siprell, Remi-Lynn Boyd, Adelyn Brackley-Burnham, Alexandria Bradley, Charlie Brann, Matthew Brougham, Everett Bukauskas, Damyan Burnham, Arabella Cloutier, Abigail Collins, Chloe Conant, Nickolas Cote, Samuel Cousineau, Eva Crawford, Ella Davis, Sophia Davis, Ryland Dumont, Kaylee Farrington, Aubrey Fournier, Wyatt Goodhart, Cote Goodrow, Thomas Gopsill, Dominick Gordon, Kody Hallman, Samuel Hanley, Jordan Lamoureux, Madalyn Lee, Lucas Leppala, Brendon Lowell, Zayden McAllister-Cyr, Avery Meader, Brooklyn Moore, Anderson O’Donnell, Forrest Raymond, Miles Raymond, Taytum Robinson, Sophia Rollins, Henrietta Shultz, Timothy Sirois, Rockwell Smith, Charlene Solis Ramirez, Finnley Sparks, Madelynn Stanzel, Dakota Staples, Karder Thibodeau, Nala Verdeyen, Auriana Waite, Aiden Wing
Grade 7
High Honors
Meadow Bean, Berlynn Blake, Evan Bowman, Margaret Bremner, Dawson Brown, Deagan Bubier, Clara Chaisson, Emma Childs, Bryson Clark-Powers, Mia Couillard, Alpharius Cowell-Sarofeen, Lucas DeMarco, Samuel Dorr, Remi Dunham, Mason Erskine, Camaeron Fails, Colby Fakhoury-Bryant, Oliver Farish, Iris Feegel, Olivia Fish, Aubrey Fisher, Bode Fournier, Barrett Geis, Jocelyn Greenleaf, Hailee Harkins, Natalie Hart, Jackson Hastings, Owen Haynes, Zoey Hyde, Irelynn Kangas, James King, Dylan Kuzanek, Chayse Laliberte, Elise Lemotte, Rome Levesque, Nora Lindsay, Elyse Mastine, Maddox Meader, Faith Michaud, Carter Moore, Shane Nadeau, Zoe Nelson, Thomas Overton, Connor Paige, Hallie Parlin, Vivienne Parlin, Reagan Quimby, Karsyn Rand, Henry Reed, Isaac Reynolds, Charlotte Robinson, Carter Ryerson, Evan Sanville, Andlaryn Savage, Quinn Sawyer, Brayden Simmons, Evelyn Simons, Avery Simpson, Wes Simpson, Jackson Starbird, William Strickland, Jameson Sullivan, Jade Taylor, Noah Thomas, Emma Tyler, Finnegan Verdeyen, Kristina Viraphondeth, Kaydence Wheeler, Cooper Wilcox, Lindee Woodsum, Emilia Wotton
Honors
Max Allbee, Briton Barnaby, Kellan Birmingham, Liam Doray, Jadelynn Durrell, Jeremiah Dyar, Autumn Embleton, Sophia Felt, Isaiah Goulette, Shaelyn Gray, Kayo-Knox Hackett, Parker Hanscom, Gavin Harting, Bristol Ibarguen, Aubrei Jalbert, Bowen Lawless, Fenway Lowe, Ashton Lowell, Riley Mooar, Ashley Pinkham, Tyler Robinson, Alyssa Rowe, Brayden Sawyer, James Smith, Royce Smith, Ryann Solomon, Malakai Soto, Austin Spencer, Ali Stevens, Lilly May Swisher, Seth Thomas, Grant Warren, Devin Wright, Michael Wright
Grade 8
High Honors
Rubyanne Alexis, Emma Arnold, Lily Bachelder, Emmyt Bailey, Montana Burrill, Mark Cantay-Bachelder, Layla DeCastro, Evan Drake, Natalie Dulac, Koa Dumont, Madeleine Ernest-Rothert, Thomas Farmer, Hayden Greene, Gwenith Hanson, Margaret Harrison, Lily Hastings, Mary Hill, Wyatt Jessen, Mason Kellett, Addison Lancaster, Alexander Lewis, Lee Maloney, Bailey Markham, Jaycee Orr, Liliana Rackliffe, Molly Ragan, Scout Simpson, Cannon Smith, Kayleigh Turner, Rory Whitmore, River Wilkie
Honors
Kirby Bates, Destiny Blais, Maggie Brann, Mikael Burnham, Luka Burns, Reid Caton, Tessa Cloutier, Joshua Escobar, Damien Faris, Kaden Freeman, Quinlan Hoeft, Xavier Judkins, Maci Karkos, Jack Leso, Kolton Marsden, Oak Medina, Liam Milan, Grace Mooar, Cameron Norton, Alexis O’Neill, Charlie Olson, Aurora Paradis, Ryan Richards, Marissa Sawyer, Isabella St Claire