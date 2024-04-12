Mt. Blue Middle School announces honor roll for third quarter 23-24

FARMINGTON – The Mt. Blue Middle School recently announced the honor roll for the third quarter of the 2023-2024 school year.
Grade 6
High Honors
Zoe Abell, Belle Austin, Luke Bell, Elizabeth Bellwood, Scarlett Black, Adelyn Brackley-Burnham, Jerseylynn Brandt, Layla Bridges, Harley Brougham, Katelyn Bryant, Everett Bukauskas, Brock Buntin, Cole Butterfield, Vivian Chaisson, Benjamin Civiello, Bryce Collins, Samuel Cousineau, Alexander Dixon, Chloe Drake, Vee Faris, Lilianna Frechette, Molly Gagnon, Beatrice Galkowski, Cote Goodrow, Silas Hall, Lyesha Harrington, Addyson Harris, Lena Herman, Zoey Hilton, Ryah Holt, Eric Ingrisano, Bodhi Jones, Anton Klein, Millie Krouse, Jordan Lamoureux, Teagan Landry, Allie Lesperance, Dominic Madden, Connor Marr, Lillian Martin, Morgan McKay, Wyatt McLeod, Lucy Merrill, Jameson Milan, Arianna Morse, Isla Nelson, Vincent Nilo, Hunter O’Neill, Taygen Orr, Leah Osgood, Audrey Patterson, Ava Pelham, Elizabeth Perry, Lydia Pineau, Cheyenne Prue, Harmonie Rackliffe, Abigail Ranger, Chloe Robinson, Kohner Rundlett, Mya Rungi, Lillian Ryder, Kaimana Savaiki, Ayden Shaw, Julianna Simpson, Parker Simpson, Cole Smith, Bailey Soule, Ava Sterry, Ella Trask, Isaac Turner, Sophia Vadnais, Nala Verdeyen, Avianna Wilkins
Honors
Desmond Ayinde, Maddox Beale, Andrew Bell, Coleman Black-Siprell, Alexandria Bradley, Charlie Brann, Damyan Burnham, Irene Cardinale, Bentley Caron, Jason Catalone, Lindsey Chick, Chloe Conant, Mason Conley, Nickolas Cote, Eva Crawford, Ella Davis, Sophia Davis, Ryland Dumont, Catherine Ferriter, Jamie Floyd, Ronald French, Wyatt Goodhart, Thomas Gopsill, Kody Hallman, Teagan Harvell, Ayden Hill, Aedan Kennedy, Liam Lawless, Raylan Lewis, Jaysia Lord, Brendon Lowell, Avery Meader, Brooklyn Moore, Aryk Parry, Michael Pelkey, Tyler Pinkham, Taytum Robinson, Ariel Roy, Ellie Schleider, Henrietta Shultz, Timothy Sirois, Dakota Staples, Kendra Strout, Karder Thibodeau, Kyle Thibodeau, Karsyn Tuttle, Beau Vienneau, Jaxon Whelpley, Aiden Wing, Clare Wrigley
Grade 7
High Honors
Meadow Bean, Evan Bowman, Margaret Bremner, Clara Chaisson, Emma Childs, Bryson Clark-Powers, Mia Couillard, Lucas DeMarco, Remi Dunham, Colby Fakhoury-Bryant, Iris Feegel, Olivia Fish, Bode Fournier, Shaelyn Gray, Jackson Hastings, Owen Haynes, Elise Lemotte, Nora Lindsay, Elyse Mastine, Maddox Meader, Faith Michaud, Shane Nadeau, Zoe Nelson, Thomas Overton, Hallie Parlin, Vivienne Parlin, Karsyn Rand, Henry Reed, Isaac Reynolds, Charlotte Robinson, Carter Ryerson, Andlaryn Savage, Quinn Sawyer, Evelyn Simons, William Strickland, Jameson Sullivan, Lilly May Swisher, Jade Taylor, Emma Tyler, Finnegan Verdeyen, Kristina Viraphondeth, Lindee Woodsum, Michael Wright
Honors
Briton Barnaby, Berlynn Blake, Troy Brougham, Dawson Brown, Deagan Bubier, Nathan Cote, Liam Doray, Samuel Dorr, Jadelynn Durrell, Jeremiah Dyar, Camaeron Fails, Oliver Farish, Jocelyn Greenleaf, Kayo-Knox Hackett, Parker Hanscom, Natalie Hart, Lilly Holbrook, Zoey Hyde, Aubrei Jalbert, James King, Dylan Kuzanek, Bowen Lawless, Rome Levesque, Carter Moore, Reagan Quimby, Alyssa Rowe, Brayden Simmons, Avery Simpson, Wes Simpson, Royce Smith, Ali Stevens, Noah Thomas, Seth Thomas, Kaydence Wheeler, Cooper Wilcox, Violet Willis
Grade 8
High Honors
Rubyanne Alexis, Lily Bachelder, Mark Cantay-Bachelder, Amelia Chick, Layla DeCastro, Evan Drake, Natalie Dulac, Madeleine Ernest-Rothert, Damien Faris, Gwenith Hanson, Lily Hastings, Wyatt Jessen, Xavier Judkins, Addison Lancaster, Lee Maloney, Bailey Markham, Ruby-Grace Martin, Jaycee Orr, Liliana Rackliffe, Molly Ragan, Scout Simpson, Cannon Smith, Kayleigh Turner
Honors
Emmyt Bailey, Kirby Bates, Mikael Burnham, Luka Burns, Montana Burrill, Koa Dumont, Thomas Farmer, Carver Gemelli, Hayden Greene, Mary Hill, Quinlan Hoeft, Maci Karkos, Mason Kellett, Haylee LaPlant, Jack Leso, Alexander Lewis, Kolton Marsden, Ella Meader, Kilee Merrill, Alexis O’Neill, Charlie Olson, Marissa Sawyer, Elizabeth Welch, Rory Whitmore, River Wilkie