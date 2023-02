Mt. Blue Middle School Honor Roll for second quarter

FARMINGTON – Mt. Blue Middle School recently released the honor roll for the second quarter of the school year 2023-2023.

Grade 6

High Honors

Meadow Bean, Berlynn Blake, Margaret Bremner, Dawson Brown, Emma Childs, Lucas DeMarco, Colby Fakhoury-Bryant, Oliver Farish, Iris Feegel, Olivia Fish, Bode Fournier, Jocelyn Greenleaf, Kayo-Knox Hackett, Cassidy Hansen, Natalie Hart, Jackson Hastings, Owen Haynes, Zoey Hyde, James King, Chayse Laliberte, Elise Lemotte, Rome Levesque, Nora Lindsay, Maddox Meader, Isabelle Mealey, Faith Michaud, Zoe Nelson, Thomas Overton, Hallie Parlin, Vivienne Parlin, Reagan Quimby, Karsyn Rand, Henry Reed, Isaac Reynolds, Charlotte Robinson, Quinn Sawyer, Brayden Simmons, Evelyn Simons, Avery Simpson, Wes Simpson, William Strickland, Jameson Sullivan, Jade Taylor, Seth Thomas, Emma Tyler, Finnegan Verdeyen, Lindee Woodsum

Honors

Max Allbee, Andrew Bagley, Braelan Beisiegel, Kellan Birmingham, Braxton Boucher, Troy Brougham, Deagan Bubier, Bryson Clark-Powers, William Costain, Nathan Cote, Mia Couillard, Brindle Doiron, Remi Dunham, Carter Dyke, Blake Fernald, Jacob Foster, Barrett Geis, Shaelyn Gray,Tucker Hamner, Benjamin Hardy, Hailee Harkins, Lakoda Johnson, Laszlo Johnson, Dylan Kuzanek, Evangeline Levensalor, Fenway Lowe, Bryson Madore, Jaycey Mallette, Elyse Mastine, Carter Moore, Shane Nadeau, Dexter Norton, Teaghan Powers, Brayden Sawyer, James Smith, Ryann Solomon, Malakai Soto, Jackson Starbird, Ali Stevens, Noah Thomas, Jude Tibbetts, Riley Tyler, Wyatt Walston, Emilia Wotton, Michael Wright

Grade 7

High Honors

Rubyanne Alexis, Lily Bachelder, Emmyt Bailey, Luka Burns, Montana Burrill, April Connolly, Evan Drake, Natalie Dulac, Koa Dumont, Madeleine Ernest-Rothert, Damien Faris, Thomas Farmer, Hayden Greene, Lily Hastings, Wyatt Jessen, Noah Ladd, Addison Lancaster, Bailey Markham, Ella Meader, Alexis O’Neill, Aurora Paradis, Liliana Rackliffe, Molly Ragan, Samantha Ruffin, Marissa Sawyer, Melody Schulz, Scout Simpson, Cannon Smith

Honors

Lane Adams, Reid Caton, Ronald Cushman, Blair Daigle, Chloie Dunn, Carver Gemelli, Riley Hamlin, Margaret Harrison, Emma Hayden, Quinlan Hoeft, Markus Ingrisano, Xavier Judkins, Mason Kellett, Jack Leso, Kolton Marsden, Cameron Norton, Wyatt Oliver, Charlie Olson, Anya Ouellet, Theodore Renaud, River Wilkie

Grade 8

High Honors

Madison Baker, Zachary Ball, Vincent Bowden, Hadley Casey, Amara Caton, James Civiello, Molly Drake, Kadin Dunn, Brynne Fournier, Riley Hall, Allysa Heintz, Orin Knowles, Elizabeth Labrecque, Tori-Ann Leone, Gwen Lesperance, Jaylynn McArthur, Jazmyn McEachern, Landon Morse, Mikala Nile, Reese Nye, Hailey Pratt, Jessa Rackliff, Lucy Ragan, Denis Ragsdale, Ella Roux, Paige Roy, Aiden Solomon, Emmaline Soule, Lily Sparks, Teagan Tomlinson, Mackenzie Welch, Luke Wright, Damian Wynn

Honors

Cooper Abell, Keira Adams, Conner Arsenault, Noah Arsenault, Ryan Atwood, Lily Atwood-White, Masyn Bean, Kelsey Boudreau, Rachel Bridges, Reed Cousineau, Angeleya Curley, Ava Davis, Aiden Dunham, Emma Embleton, Elsa Feegel, Brooklyn Forbes, Thomas Fortier, Antonio Fuentes, Roman Galkowski, Dillon Gordon, Dillon Gray, Alyssa Greenough, Lily Jackson, Carter Karkos, Quinton Lawless, Malina McKendry, Theodore McLeod, Karter Meader, Leah Merrill, Kevin Montminy, Sophia Moody, Kelton Morgan, Brookelynn Nightingale, Lauryn Northrup, Ole Olson, Alyssa Parker, Breece Parlin, Jaxson Pound, Anders Sheldon, Wiekko Sillanpaa, Mason Tyler, Luc Walker, Briley Watts, Adam Webber, Daniel Welch, Matthew Wrigley