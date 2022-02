MBMS announces honor roll for second quarter

FARMINGTON – The honor roll for Mt. Blue Middle School’s second quarter of the 2021-22 school year.

Grade 6

High Honors

Clara Abbott, Lane Adams, Rubyanne Alexis, Emma Arnold, Colby Bachelder, Lily Bachelder, Emmyt Bailey, Wyatt Bates, Jonathan Bell, Destiny Blais, Owen Brackett, Katelya Brames, Maggie Brann, Luka Burns, Montana Burrill, Mark Cantay-Bachelder, Nevaeh Carver, Reid Caton, April Connolly, Jakob Corey, Evan Drake, Natalie Dulac, Koa Dumont, Joshua Escobar, Thomas Farmer, Riley Hamlin, Lily Hastings, Mary Hill, Quinlan Hoeft, Markus Ingrisano, Wyatt Jessen, Xavier Judkins, Lyric Keim, Mason Kellett, Pamela Knapp, Addison Lancaster, Jack Leso, Alexander Lewis, Bailey Markham, Ella Meader, Oak Medina, Grace Mooar, Jolene Nevedomsky, Cameron Norton, Aengus O’Donal, Alexis O’Neill, Anya Ouellet, Seraphine Parry, Liliana Rackliffe, Molly Ragan, Samantha Ruffin, Marissa Sawyer, Anna Serna, Scout Simpson, Isabella St Claire, Jayden Whittier.

Honors

Jaxson Adams, Xander Adams, Zeiva Bivens, Amelia Chick, Samantha Cook, Ronald Cushman, Robert Downing, Chloie Dunn, Madeleine Ernest-Rothert, Carver Gemelli, Margaret Harrison, Xavier Kelley, Haylee LaPlant, Jewel Marsden, Noah McCormick, Liam Milan, Jake Mitchell, Holden Oliver, Wyatt Oliver, Travis Perreault, Rebecca Pond, Simon Stinson, Nikita Taylor, Jermaine Whittier, River Wilkie.

Grade 7

High Honors

Cooper Abell, Noah Arsenault, Ryan Atwood, Madison Baker, Zachary Ball, Lucy Bobson, Vincent Bowden, Hadley Casey, Amara Caton, James Civiello, Oliver Cormier, Stephen Davis, Nicholas DeMarco, Molly Drake, Kadin Dunn, Emma Embleton, Elsa Feegel, Brynne Fournier, Antonio Fuentes, Riley Hall, Allysa Heintz, Brianna Hill, Orin Knowles, Gwen Lesperance, Theodore McLeod, Karter Meader, Leah Merrill, Sophia Moody, Landon Morse, Finn Morton, Grayson Norton, Reese Nye, Alyssa Parker, Breece Parlin, Jannessa Pease, Jessa Rackliff, Lucy Ragan, Paige Roy, Rielyn Sargent, Anders Sheldon, Emmaline Soule, Lily Sparks, Albert Sullivan, Simon Thomas, Teagan Tomlinson, Luc Walker, Briley Watts, Mackenzie Welch, Damian Wynn.

Honors

Ashley Akers, Masyn Bean, Miley Black, Rachel Bridges, Ava Davis, Aiden Dunham, Olivia Erskine, Brooklyn Forbes, Abigail Garland, Jace Goodrow, Dillon Gordon, Wyatt Hall, Lily Jackson, Louie LaBrecque, Addison Latham, Quinton Lawless, Tori-Ann Leone, Jaylynn McArthur, Jazmyn McEachern, Kevin Montminy, Kelton Morgan, Brookelynn Nightingale, Karsen Nutting, Ariana Paling, Jaxson Pound, Denis Ragsdale, Taylor Rand, Lorelai Smith, Aiden Solomon, Jackson Sprague, Cheyanne St. Pierre, Sylvia Stadelman, Hannah Waldrop, Kadlyn Walsh, Daniel Welch, Heinrich Whiteside, Luke Wright, Matthew Wrigley.

Grade 8

High Honors

Grace Allen, Gabriela Ayres de Araujo, Tyler Beach, Aurora Beisiegel, Nina Bogar, Issac Chick, Daniela Cundick, Trenton Harris, Benjamin Hatch, Liliana Huntley, Hollis Johnson, Kali Judkins, Payton Ladd, Olivia Lake, Emma Latham, Kensley Malcore, Leah Michaud, Maddyson Niblick-Goodwin, Avery Oliver, Iris Ouellet, Nicholas Overton, Molly Patterson, Tyler Rackliff, Henry Renaud, Julian Reynolds, Kaitlyn Rosie, Rowan Shanti, Patti Sico, Elizabeth Strickland, Lincoln Tierney, Avery Tinker.

Honors

Serenity Brown, Kyle Chaney, Addison Decker, Wyatt Dorr, Haylee Downing, Isabella Duvall, Skyllar Eaton, Abby Farrington, Tucker Fitch, Kallee Foss, Madison Gilley, Connor Greenleaf, Molly Hambrick, Caden Heath, Dylan Hinkley, Braylin Ibarguen, Elijah Kalchik, Hunter Kerbo, Bowen Leighton, Lauren Mitchell, Keegan Parker, Sierra Prue, Cameron Ranger, Jason Reynolds, Brooke Roy, Evelyn Stadelman, Shamus Sullivan, Jayden Violette, Brooklynn Webber.