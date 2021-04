MBMS Q3 honor roll

FARMINGTON — Mount Blue Middle School has announced their honor roll for quarter three.

High Honors Gr 6

Ryan Atwood, Zachary Ball, Lucy Bobson, Hadley Casey, Amara Caton, James Civiello, Oliver

Cormier, Reed Cousineau, Ava Davis, Stephen Davis, Nicholas DeMarco, Molly Drake, Andrew

Dunham, Elsa Feegel, Brynne Fournier, Jace Goodrow, Riley Hall, Teagan Henry, Brianna Hill,

Carter Karkos, Orin Knowles, Isaac Knox, Quinton Lawless, Daniel Libby, Theodore McLeod,

Karter Meader, Kevin Montminy, Kelton Morgan, Landon Morse, Reese Nye, Taylor Rand,

Paige Roy, Emmaline Soule, Lily Sparks, Lindsey Tetzlaff, Simon Thomas, Hannah Waldrop,

Luc Walker, Briley Watts, Mackenzie Welch, Damian Wynn, Mahedra Yadav

Honors Gr 6

Cooper Abell, Blake Alexander, Madison Baker, Masyn Bean, Vincent Bowden, Kael Brackley-

Burnham, Rachel Bridges, Caitlynn Cassidy, Finley Clark, Emma Embleton, Olivia Erskine,

Sydney Fletcher, Roman Galkowski, Abigail Garland, Dillon Gordon, Dillon Gray, Allysa

Heintz, Louie LaBrecque, Addison Latham, Tori-Ann Leone, Gwen Lesperance, Raegan

Littlefield, Jaylynn McArthur, Brooke McCormick, Mikala Nile, Karsen Nutting, Alyssa Parker,

Jessa Rackliff, Denis Ragsdale, Anders Sheldon, Yane Siamundele, Wiekko Sillanpaa, Aiden

Solomon, Justin Turner, Mason Tyler, Noah Waldrop, Heinrich Whiteside, Matthew Wrigley

High Honors Gr 7

Grace Allen, Jackson Allison, Gabriela Ayres de Araujo, Tyler Beach, Kyle Chaney, Daniela

Cundick, Addison Decker, Luke Doscinski, Tucker Fitch, Kallee Foss, Preston Garland, Connor

Greenleaf, Molly Hambrick, Dylan Hamlin, Trenton Harris, Benjamin Hatch, Braylin Ibarguen,

Kali Judkins, Lucy-Anne Knowles, Payton Ladd, Olivia Lake, Kensley Malcore, Leah Michaud,

Adelaide Minton, Kaley Moller, Maddyson Niblick-Goodwin, Trevor Nichols, Avery Oliver, Iris

Ouellet, Nicholas Overton, Kaelyn Parlin, Molly Patterson, Ivey Rackliff, Tyler Rackliff,

Landon Rackliffe, Henry Renaud, Julian Reynolds, Kaitlyn Rosie, Rowan Shanti, Patti Sico,

Evelyn Stadelman, Elizabeth Strickland, Cadence Sweetser, Avery Tinker, Jayden Violette,

McKenzee Wheeler, Benjamin Wrigley

Honors Gr 7

Noah Brown, Issac Chick, Morgan Hersey, Emma Latham, Alexander Mason, Riley Mercer,

Me’ka Rackliff, Cameron Ranger, Brooke Roy, Jasmine Townsend, Brooklynn Webber

High Honors Gr 8

Tate Abbott, Tyler Abell, Jason Bagley, Preston Ball, Elias Bartlett, Kennedy Berry, Elizabeth

Brackett, Anglee Brewer, Allison Casavant, Piper Casey, Noah Civiello, Adeline Colello,

Madilyn Cote, Giselle Couillard, Abbigail Donald, Jordan Dunham, Stephen Galkowski, Abriana

Griffin, Kylie Hall, Lily Hanley, Keeshia Hanson, Cassidy Hardy, Lorelei Hartman, Mason

Hinkley, Elijah Hoeft, Grayson Hoeft, Sadie Irish, Avery Jessen, Maya Kellett, Rylie Latham,

Nolan Leso, Bode Markham, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Whitney McIntire, Natalee Orr,

Heidi Osborne, Megan Pinkham, Dominic Sawyer, Summer Sawyer, Rhet Sexton-Burchfield,

Azalea Shanti, Devon Tanner, Lillian Waugh, Andrew Webber

Honors Gr 8

Reece Adams, James Clark, Thomas Cormier, Dane Cousineau, Nathan Curtis, Colin Drake,

Harley Ellsworth, Makayla Fitch, Ava Floyd, Destiny Hensley, Benjamin Hilton, Zachary

Jansky, Hope King, Bryan Mastine, Jullian Merrill, Thomas Moody, Gabriel Norton, Natalie

Nye, Brandon Ryder, Jesslyn Sillanpaa, Brielle Tinker, Heavenly Vernesoni, Leah Wright