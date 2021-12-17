Mt. Blue High School Honor Roll for first quarter

Highest Honors
Tate Abbott, Luke Allen, Madison Allen, Warren Allen, Rosabelle Armstrong, Brittany Bailey, Trey Bailey, Cole Baker, Valerie Barker, Abigail Bartlett, Elias Bartlett, Hunter Beach, Ashton Beaudoin, Grace Bell, Levi Bogar, Savanna Bowen, Anna Brackett, Elizabeth Brackett, William Brown, Maddox Burtchell, CoCo Cai, Allison Casavant, Emma Casavant, Piper Casey, Jacob Caton, Emma Charles, Hope Chernesky, Kayli Chesnutt, Sherilyn Chick, Katie Cilley, Noah Civiello, Thomas Cormier, Vivian Cormier, Madilyn Cote, Giselle Couillard, Kole Cousineau, Kyle Couture, Trevor Couture, Abigail Cramer, Tomas Cundick, Keyra Cushman, Teagan Daley, Olivia Dalrymple, Wyatt Dalton, Khloe Dean, Gage DeCarolis, Jet Decker, Hayden Dippner, Colin Drake, Madison Dulac, Emma Dunn, Tyler Enman, Fatou Fall, Brody Farmer, Ally Fitch, Ava Floyd, Mckella Ford, Daphne French, Meredith Gagnon, Samuel Goodspeed, Logan Goulette, Abriana Griffin, Elijah Guerrette, Emily Hammond, Lily Hanley, Alex Hardy, Cassidy Hardy, Lorelei Hartman, Abigail Hatch, Isabella Hayes, Joshua Hebert, Autumn Hensley, Destiny Hensley, Mason Hersey, Henry Hilton, Dustyn Hinkley, Elijah Hoeft, Grayson Hoeft, Emily Holmes, Natalie Howard, Lauren Howatt, Jay Hutchins, Nathaniel Hutchins, Anna Hyde, BriAnnah Imlay, Sadie Irish, Alvaro Izquierdo Julia, Kamryn Joyce, Samuel Judkins, Kyoko Kagotoshi, Molly Kearing, Maya Kellett, Meadow Kerbo, Hope King, John Knapp, Owen Knapp, Shaylynn Koban, Zak Koban, Kaitlyn Ladd, Maelyn Leighton, Jade Lewis, Susan Lin, Zhanbo Lin, Jocelyn Lu, Bode Markham, Elle Marshall, Emily Maxim, Rachel Maxim, Ashlin McAllister, Zara McAllister-Jett, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Tyler McGarry, Tiana McLean, Ashlei Merrill, Jullian Merrill, Anna Montoya Abellan, Keagan Moody, Montana Moody, Thomas Moody, Sonny Moseley, Claira Mullen, Natasha Nichols, Carter Norton, Nat Nye, Owen Ogden, Heidi Osborne, Eryn Parlin, Seth Pinkham, Riley Platt, Raven Pond, Madigan Porter, Colton Powers, Reagan Pratt, Kodi Quimby, Megan Rackliff, Nadia Reeves, Bridget Reusch, Moriah Reusch, Lilly Richards, Brynne Robbins, Leyani Robinson, Auley Romanyshyn, Gracie Ross, Eden Ryan, Brandon Ryder, Ryker Samson, Summer Sawyer, Gabriella Seaberg, Africa Serrano Diaz, Taneisha Service, Rhet Sexton-Burchfield, Azalea Shanti, Cole Sillanpaa, Jesslyn Sillanpaa, Caleb Sinkinson-Brown, Joshua Smith, Kaden Smith, Keagen Sprague, Jacob St. Pierre, Kaylee Sterling, Charles Stevens, James Stinson, Liana Tao, Jazmyn Tardif, Brielle Tinker, Callahan Towle, Mindy Tyler, Ethan Upton, Heavenly Vernesoni, Aubrey Waite, Thomas Waldrop, Lauryn – Jaimie Walston, Andrew Webber, Jacob White, Madyson Whitney, Hannah Wilbur, Evan Wilcox, Alaina Wilkins, Nicholas Williamson, Kathleen Yeaton, Rosella York, Meren Zeliger, Carson Zundel
High Honors
Tyler Abell, Reece Adams, Jonathan Alexander, Nathaniel Armstrong, Olivia Armstrong, Emily Arsenault, Carley Austin, Branden Azevedo, Jason Bagley, Preston Ball, Tucker Bates, Stephen Bean, Trenton Beaudoin, Lexi Belanger, Kennedy Berry, Braeden Bickford, Camdyn Bickford, Mason Biello, Tameeka Blauvelt, Rhylea Bott, Logan Bowman, Cassandra Brennan, Taylor Brisard, Noah Brougham, Brittany Brown, Luke Brown, Caitlin Burke, Alissa Butterfield, Kellsie Buzzell, Jadon Callahan, Aiden Campbell, Lucinda Carroll, James Clark, Samantha Clark, Adeline Colello, Delia Colello, Ethan Collins, Haley Collins, Gary Conant, Katie Conant, Shannon Connolly, Noreese Corkum, Treyvonne Cote, Dane Cousineau, Jack Cramer, Laci Crocker, Leah Crogan, Nathan Curtis, Logan Cushman, Jason Cyr, Karalyn Daggett, Katelyn Daggett, Dylan Daigle, Ashlynn Dailey, Adam Deckard, Anna Delaney, Emma Delaney, Rebekah Denio, Jeffrey DePasquale, Leah Dill, Abbigail Donald, Liam Dorr, Isaiah Doscinski, Addison Dubay, Gabrielle DuBois, Jordan Dunham, Roy Elliott, Harley Ellsworth, Jazmin Esparza, Emma Eubank, Cyrus Evans, Kenneth Everett, Dylan Farmer, Nathan Farmer, Wyatt Flagg, Elizabeth Florian, Dominik Flukey, Ashton Fortenbacker, Jacob Fortier, Natalie Fortier, Caleb Foster, Haisen Foster, Kendall Foster, Brooke French, Stephen Galkowski, Jillian Gamage, Abigail Goodspeed, Caleb Goulette, JJ Greenlaw, Zander Greenough, Lyndsey Grover, Sophie Haley-Vigue, Kylie Hall, Autumn Hallman, Joseph Hanley, Jackson Hardy, Reese Harris, Gabriel Harrison, Kandie Hensley, Levi Herman, Owen Heseltine, Anna Hietanen, Brielle Hill, Benjamin Hilton, Cayden Hinkley, Emma Hinkley, Mason Hinkley, Daniel Hodgdon, Ava Holt, Grace Howard, Connor Hufnagel, Yana Hupp, Evangeline Hutchins, Zachary Jansky, Avery Jessen, Drake Kalmbach, Gavin Karkos, Kyran Katzenbach, Reese Keaten, Brooklynn Keene, Stephan Kelleher, Maya LaBelle, Rylie Latham, Cassandra Lavoie, Nolan Leso, Toby Lindsay, Evan Lowell, RyLeigh Macomber, Braxton Malcore, Kaden Marble, Quintessa Marcotte, Demitria Martin, Uniqua Martin, Elijah Mason, Isaac Mason, Bryan Mastine, Hunter Mathieu, Emma Maxim, Ella Mayhew, Natalie McCarthy, Calley McCourt, Whitney McIntire, Jayden Meader, Gabriel Mealey, Summer Meeks, Ayda Menangas, Adam Meng, Kati Mills, Logan Moore, Kylie-ann Mullen, Colby Neuschwanger, Brady O’Donnell, Carter Paradis, Cameren Pease, Jacob Pease, Evan Phillips, Garrett Pierce, Darren Pinkham, Eli Pinkham, Megan Pinkham, Zachary Poisson, Madison Polaske, Noah Prescott, Leah Pryor, Margret Purcell, Reese Rackliff, Riley Rainville, Chase Ranger, Natalie Ranger, Lillian Reed, Kaden Reeve, Aislin Reynolds, Gage Rice, Julian Richard, Sara Richard, Peyton Richards, Trevor Richards, Devin Ridley, Cinder Roberts, Amarell Robinson, Cameron Rosie, Destiniee Rossignol, Madison Rutberg, Dominic Sawyer, Michelle Seaberg, Davon Service, Sebastian Shaw, Haley Sico, Alyssa Simoneau, Jaycee Simoneau, Carleigh Smith, Rylee Smith, Vivian Smith, Olivia Smothers, Evans Sterling, Brandon Stevens, Eva-Marie Stevens, Abagail Sweetser, Starlynn Sweetser, Abbigail Swett, Scarlet Tardif, Kyedn Thomas, Jamie Thompson, Madicyn Thompson, April Thurston, Amelia Tierney, Caleb Tracy, Marena Trask, Emma Turcotte, Tyler Turner, Lallah Tyler, Levi Tyler, Rose Tyler, Lizabeth Waite, Logan Walker, Brody Walsh, Logan Walsh, Lillian Waugh, Isabella Webster, Aidan Welch, Jack Wen, Paige White, Aaron Whitley, Meadow Wilbur, Mason Willett, Leah Wright, Isaac Wrigley, Cindy Yu, Steven Zhang, Finn Zimmerschied
Honors
Bria Anderson, Lindsay Arsenault, Jada Blake, Maddison Bubier, Treston Carrow, Colby Chase, Johnathan Cliche, Hayden Eaton, Lacie Gurney, Nathan Hall, Daniel James, Madelyn Keller, Kasama Kloythep, Sadie McDonough, Caleb Norton, Gabriel Norton, Lyla Price, Chloe Roberts, Kiana Ryder, Zachary Spencer, Olivia Thayer, Lollah Tyler, Aiden Wilkins, Jasmine Wright, Walker Wright, Alix York, Gage Young