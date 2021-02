Mt. Blue High School quarter two Honor Roll

The Mt. Blue High School Honor Roll for quarter two is as follows:

Highest Honors

Madison Allen, Magnus Augustin, Carley Austin, Brittany Bailey, Cole Baker, Scott Barber, Abigail Bartlett, Calvin Beale, Ashton Beaudoin, Mason Biello, Allison Blauvelt, Levi Bogar, Luke Brown, Kelsie Butterfield, Elsie Campbell, Jenna Campbell, Jacob Caton, Hope Chernesky, Delia Colello, Katie Conant, Korinne Coolidge, Vivian Cormier, Abigail Cramer, Tomas Cundick, Kevin Currier, Teagan Daley, Olivia Dalrymple, Isabelle Decker, Jet Decker, Jeffrey DePasquale, Evan Downing, Kayla Drake, Emma Dunn, Gabriella Duvall, Mckella Ford, Nathaniel Foster, Hailey Frost, Daphne Giampietro, Abigail Goodspeed, Emily Hammond, Alex Hardy, Reese Harris, Sylvie Haslam, Abigail Hatch, Taegan Heath, Autumn Hensley, Levi Herman, Owen Heseltine, Kalee Hill, Henry Hilton, Jasper Hodgkin, Emily Holmes, Natalie Howard, Lauren Howatt, Connor Hufnagel, Evangeline Hutchins, BriAnnah Imlay, Shelby Iverson, Astrid Jones, Kamryn Joyce, Jack Kearing, Molly Kearing, Shaylynn Koban, Zak Koban, Sol LaBelle, Erin Ladd, Kaitlyn Ladd, Maelyn Leighton, Derek Libby, Adam Loewen, Evan Lowell, Henry Mason, Emily Maxim, Emma Maxim, Calley McCourt, Alexis Meisner, Jacob Moody, Quinn Mumma, Megan O’Donnell, Eryn Parlin, Madigan Porter, Lyla Price, Megan Rackliff, Reese Rackliff, Natalie Ranger, Devin Reed, Lillian Reed, Nadia Reeves, Bridget Reusch, Moriah Reusch, Aislin Reynolds, Brynne Robbins, Keegan Roberts, Maurice Romanyshyn, Gracie Ross, Kiana Ryder, Caleb Sinkinson-Brown, Joshua Smith, Rachel Spear, Breanna Sprague, Jacob St. Pierre, Evans Sterling, Kaylee Sterling, Charles Stevens, Ella Stone, Trinity Titus, Marena Trask, Mikayla Warren, Emma White, Jacob White, Justin Widen, Evan Wilcox, Emily Willett, Grace Willingham, Isaac Wrigley

High Honors

Natasha Abbott, James Archer, Emily Arsenault, Lindsay Arsenault, Farrah Ballou, Lexi Belanger, Grace Bell, McKenzie Berry, Jada Blake, Noah Bogar, Savanna Bowen, Chandler Briggs, Maddison Bubier, Caitlin Burke, Kellsie Buzzell, Lucinda Carroll, Treston Carrow, Martha Carter, Emma Casavant, Dominic Casey, Emma Charles, Christina Chick, Sherilyn Chick, Katie Cilley, Samantha Clark, Emani Cooper, Molly Cormier, Kole Cousineau, Kyle Couture, Jack Cramer, Leah Crogan, Alex Davis, Khloe Dean, Aidan DeCarolis, Mariah Dill, Hayden Dippner, Hailey DiStefano, Kelsey Dorman, Klay Dunning, Charles Eng, Dana Erb, Jazmin Esparza, Dylan Farmer, Sawyer Farmer, Leda Fletcher, Dominik Flukey, Natalie Fortier, Caleb Foster, Kendall Foster, Brooke French, Daphne French, Meredith Gagnon, Samuel Goodspeed, Logan Goulette, Marvin Gray, Joshua Greenlaw, Kaylynn Greenman, Alexander Grimanis, Sophie Haley-Vigue, Jackson Hardy, Rayne Haynes, Joshua Hebert, Kaden Hewett-Adams, Cayden Hinkley, Dustyn Hinkley, Logan Holmes, Nathaniel Hutchins, Anna Hyde, Hailey Inman, Ariah Kalchik, Drake Kalmbach, Ryan Keaten, Rylee Keaten, Brooklynn Keene, John Knapp, Alexis Knox, Taylor Lancaster, Caitlyn LaPlante, Sati Lescault, Jade Lewis, Toby Lindsay, Ashlyn Macomber, Martina Madrid – Soto, Elle Marshall, Rachel Maxim, Allyson McCabe, Garrett McDonald, Jayden Meader, Erin Meng, Kati Mills, Benjamin Nicholas, Caleb Norton, Brady O’Donnell, Haylee Ogden, Jacob Pease, Seth Pinkham, Zachary Poisson, Taylor Post, Noah Prescott, Kodi Quimby, Elisha Rackliffe, Austin Ragsdale, Jeremy Ragsdale, Chase Ranger, Bria Reeves, Kiely Reynolds, Lilly Richards, Devin Ridley, Chloe Roberts, Eden Ryan, Ryker Samson, Michelle Seaberg, Trevor Sennick, Katy Shackley, Maya Smith, Rylee Smith, Tricia Souther Bowering, Eva-Marie Stevens, Jack Sullivan, Andrew Sutton, Cassandra Tetzlaff, Mason Theriault, Matthew Theriault, Jamie Thompson, Amelia Tierney, Callahan Towle, Rose Tyler, Lizabeth Waite, Allyson Walsh, Haley Walsh, Logan Walsh, Vicktoria Walsh, Lauryn – Jaimie Walston, Russell Wheeler, Hannah Wilbur, Ezra Wildrick, Timothy Williamson, Mia Willingham, Ethan Wing, Heidi Woodcock, David Wrigley, Samuel Wrigley, Kathleen Yeaton, Rosella York, Yi Zhong, Carson Zundel

Honors

Trenton Beaudoin, Tianna Blanchard, Jadon Callahan, Andy Chen, Riley Condon, Katelyn Daggett, Whitney Fraser, Makayla Gross, Katie Gurney, Esther Hall, Jay Hutchins, Kyran Katzenbach, Talia Kidder, Antonio Laliberte, Lila Latham, Cadence Maheux, Sadie McDonough, Chloe Menthe, Bode Normandin, Riley Nutting, Dominik Otte, Prudence Richards, Kegan Richardson, Madison Rutberg, Alyssa Simoneau, Madissynn Sutton, Daniel Taylor, Madicyn Thompson, Brody Walsh, Sean Walsh