Mt. Blue Middle School announces Honor Roll for first quarter

FARMINGTON – Mt. Blue Middle School recently announced the Honor Roll for the first quarter of the 2022-2023 school year.
Grade 6
High Honors:
Meadow Bean, Braelan Beisiegel, Kellan Birmingham, Berlynn Blake, Margaret Bremner, Dawson Brown, Deagan Bubier, Emma Childs, Mia Couillard, Lucas DeMarco, Remi Dunham, Colby Fakhoury-Bryant, Oliver Farish, Iris Feegel, Olivia Fish, Jackson Foss, Bode Fournier, Barrett Geis, Shaelyn Gray, Jocelyn Greenleaf, Kayo-Knox Hackett, Jackson Hastings, Owen Haynes, Zoey Hyde, Laszlo Johnson, James King, Chayse Laliberte, Elise Lemotte, Rome Levesque, Nora Lindsay, Jaycey Mallette, Elyse Mastine, Maddox Meader, Faith Michaud, Riley Mooar, Carter Moore, Zoe Nelson, Thomas Overton, Hallie Parlin, Vivienne Parlin, Teaghan Powers, Reagan Quimby, Karsyn Rand, Isaac Reynolds, Charlotte Robinson, Quinn Sawyer, Brayden Simmons, Evelyn Simons, Avery Simpson, Wes Simpson, James Smith, William Strickland, Jameson Sullivan, Jade Taylor, Seth Thomas, Jude Tibbetts, Emma Tyler, Finnegan Verdeyen, Cooper Wilcox, Lindee Woodsum
Honors:
Max Allbee, Andrew Bagley, Noah Bergeron, Bryson Clark, Owen Clark, William Costain, Nathan Cote, Brindle Doiron, Liam Doray, Sophia Felt, Blake Fernald, Jacob Foster, Wyatt Fuller, Tucker Hamner, Natalie Hart, Addison Hayes, David Henry, Bristol Ibarguen, Dylan Kuzanek, Bowen Lawless, Karma Lewis, Fenway Lowe, Isabelle Mealey, Shane Nadeau, Dexter Norton, Connor Paige, Henry Reed, Brayden Sawyer, Royce Smith, Ryann Solomon, Malakai Soto, Austin Spencer, Ali Stevens, Bradley Taylor, Noah Thomas, Wakely Tomlinson, Riley Tyler, Wyatt Walston, Hunter White, Emilia Wotton, Devin Wright
Grade 7
High Honors:
Rubyanne Alexis, Lily Bachelder, Emmyt Bailey, Kirby Bates, Destiny Blais, Luka Burns, Montana Burrill, April Connolly, Evan Drake, Damien Faris, Thomas Farmer, Lily Hastings, Mary Hill, Quinlan Hoeft, Wyatt Jessen, Noah Ladd, Addison Lancaster, Alexander Lewis, Bailey Markham, Kolton Marsden, Aengus O’Donal, Liliana Rackliffe, Molly Ragan, Theodore Renaud, Samantha Ruffin, Marissa Sawyer, Melody Schulz, Scout Simpson, Isabella St Claire
Honors:
Lane Adams, Katelya Brames, Maggie Brann, Reid Caton, Tessa Cloutier, Samantha Cook, Natalie Dulac, Koa Dumont, Madeleine Ernest-Rothert, Joshua Escobar, Kaden Freeman, Carver Gemelli, Margaret Harrison, Emma Hayden, Markus Ingrisano, Xavier Judkins, Mason Kellett, Madisyn LaPlante, Mason LaPlante, Jack Leso, Jewel Marsden, Ella Meader, Oak Medina, Liam Milan, Jolene Nevedomsky, Cameron Norton, Alexis O’Neill, Wyatt Oliver, Anya Ouellet, Aurora Paradis, Rebecca Pond, Cannon Smith, River Wilkie
Grade 8
High Honors:
Cooper Abell, Noah Arsenault, Ryan Atwood, Lily Atwood-White, Madison Baker, Zachary Ball, Jacob Black, Vincent Bowden, Hadley Casey, Amara Caton, James Civiello, Stephen Davis, Nicholas DeMarco, Molly Drake, Kadin Dunn, Emma Embleton, Blake Evans, Jade Fitch, Brynne Fournier, Riley Hall, Allysa Heintz, Lily Jackson, Orin Knowles, Quinton Lawless, Gwen Lesperance, Jazmyn McEachern, Theodore McLeod, Karter Meader, Kevin Montminy, Kelton Morgan, Landon Morse, Lauryn Northrup, Reese Nye, Hailey Pratt, Jessa Rackliff, Lucy Ragan, Ella Roux, Anders Sheldon, Aiden Solomon, Lily Sparks, Sylvia Stadelman, Simon Thomas, Teagan Tomlinson, Luc Walker, Mackenzie Welch, Heinrich Whiteside, Matthew Wrigley, Damian Wynn
Honors:
Ashley Akers, Conner Arsenault, Masyn Bean, Olivia Bitle, Lucy Bobson, Kelsey Boudreau, Kael Brackley-Burnham, Rachel Bridges, Scarlett Caldwell, Reed Cousineau, Ava Davis, Adelaide Dea, Aiden Dunham, Noah Dunham, Holly Ellis, Olivia Erskine, Brooklyn Forbes, Thomas Fortier, Antonio Fuentes, Roman Galkowski, Brody Gilley, Grayson Goings, Jace Goodrow, Dillon Gordon, Dillon Gray, Alyssa Greenough, Syrina Harrington, Avery Kangas, Carter Karkos, Isaac Knox, Tori-Ann Leone, Jaylynn McArthur, Malina McKendry, Leah Merrill, Sophia Moody, Finn Morton, Andy Nguyen, Mikala Nile, Grayson Norton, Ole Olson, Alyssa Parker, Aspen Parlin, Jannessa Pease, Jaxson Pound, Serenity Preble, Denis Ragsdale, Paige Roy, Wiekko Sillanpaa, Cory Small, Lorelai Smith, Emmaline Soule, Mason Tyler, Briley Watts, Adam Webber, Luke Wright