Mt. Blue Middle School fourth quarter Honor Roll

FARMINGTON – Mt. Blue Middle School has announced its Honor Roll for the fourth quarter:

Grade 6

High Honors:

Clara Abbott, Lane Adams, Rubyanne Alexis, Emma Arnold, Colby Bachelder, Lily Bachelder, Emmyt Bailey, Wyatt Bates, Jonathan Bell, Destiny Blais, Owen Brackett, Katelya Brames, Maggie Brann, Luka Burns, Montana Burrill, Mark Cantay-Bachelder, Evan Drake, Natalie Dulac, Koa Dumont, Chloie Dunn, Joshua Escobar, Damien Faris, Thomas Farmer, Riley Hamlin, Margaret Harrison, Lily Hastings, Mary Hill, Quinlan Hoeft, Markus Ingrisano, Wyatt Jessen, Xavier Judkins, Maci Karkos, Lyric Keim, Mason Kellett, Addison Lancaster, Jack Leso, Alexander Lewis, Bailey Markham, Ella Meader, Oak Medina, Cameron Norton, Aengus O’Donal, Alexis O’Neill, Anya Ouellet, Rebecca Pond, Liliana Rackliffe, Theodore Renaud, Samantha Ruffin, Marissa Sawyer, Anna Serna, Scout Simpson, Jayden Whittier;

Honors:

Zeiva Bivens, Aiden Brann, Nevaeh Carver, Reid Caton, Tessa Cloutier, April Connolly, Samantha Cook, Jakob Corey, Ronald Cushman, James Davis, Noah Enman, Madeleine Ernest-Rothert, Kaden Freeman, Carver Gemelli, Tabitha Heseltine, Xavier Kelley, Haylee LaPlant, Jewel Marsden, Noah McCormick, Liam Milan, Grace Mooar, Holden Oliver, Travis Perreault, Isabella St Claire, Simon Stinson, Nikita Taylor, Aiden Turcotte, Brady Webster, River Wilkie;

Grade 7

High Honors:

Cooper Abell, Ryan Atwood, Madison Baker, Zachary Ball, Lucy Bobson, Amara Caton, James Civiello, Oliver Cormier, Stephen Davis, Nicholas DeMarco, Molly Drake, Kadin Dunn, Emma Embleton, Brynne Fournier, Antonio Fuentes, Riley Hall, Allysa Heintz, Brianna Hill, Lily Jackson, Orin Knowles, Gwen Lesperance, Daniel Libby, Theodore McLeod, Karter Meader, Sophia Moody, Landon Morse, Reese Nye, Ole Olson, Kayla Purington, Lucy Ragan, Paige Roy, Rielyn Sargent, Anders Sheldon, Christopher Smith, Emmaline Soule, Simon Thomas, Luc Walker, Kadlyn Walsh, Briley Watts, Mackenzie Welch, Damian Wynn;

Honors:

Noah Arsenault, Lily Atwood-White, Masyn Bean, Hadley Casey, Caitlynn Cassidy, Finley Clark, Reed Cousineau, Ava Davis, Olivia Erskine, Elsa Feegel, Sydney Fletcher, Roman Galkowski, Abigail Garland, Alex Hutchins, Quinton Lawless, Tori-Ann Leone, Raegan Littlefield, Jaylynn McArthur, Jazmyn McEachern, Leah Merrill, Finn Morton, Andy Nguyen, Mikala Nile, Karsen Nutting, Alyssa Parker, Aspen Parlin, Jannessa Pease, Hailey Pratt, Jessa Rackliff, Denis Ragsdale, Taylor Rand, Destiny Riley, Lily Rogers, Ella Roux, Lorelai Smith, Lily Sparks, Albert Sullivan, Teagan Tomlinson, Adam Webber, Daniel Welch, Heinrich Whiteside, Luke Wright, Matthew Wrigley;

Grade 8

High Honors:

Grace Allen, Issac Chick, Daniela Cundick, Addison Decker, Kallee Foss, Trenton Harris, Benjamin Hatch, Liliana Huntley, Kali Judkins, Payton Ladd, Olivia Lake, Emma Latham, Bowen Leighton, Kensley Malcore, Leah Michaud, Lauren Mitchell, Avery Oliver, Iris Ouellet, Nicholas Overton, Molly Patterson, Tyler Rackliff, Julian Reynolds, Kaitlyn Rosie, Rowan Shanti, Nathaniel Zeliger;

Honors:

Tanner Allumbaugh, Mackenzi Atwood, Aurora Beisiegel, Nina Bogar, Serenity Brown, Lochlan Campbell, Kyle Chaney, Luke Doscinski, Dean Enman, Tucker Fitch, Connor Greenleaf, Brayden Hinkley, Braylin Ibarguen, Elijah Kalchik, Alyisa Kinsey, Chloe Maberry, Alexander Mason, Maddyson Niblick-Goodwin, Abbie Packard, Isabella Piccolo, Sierra Prue, Cameron Ranger, Evelyn Stadelman, Elizabeth Strickland, Lincoln Tierney, Avery Tinker, Owen Wales, Fennec Wilbur.