FARMINGTON – The Mt. Blue Middle School Honor Roll for the 2020-21 fourth quarter:
High Honors Gr 6
Ryan Atwood, Madison Baker, Zachary Ball, Lucy Bobson, Hadley Casey, Amara Caton, James Civiello, Oliver Cormier, Reed Cousineau, Ava Davis, Stephen Davis, Nicholas DeMarco, Molly Drake, Elsa Feegel, Brynne Fournier, Jace Goodrow, Riley Hall, Teagan Henry, Brianna Hill, Carter Karkos, Orin Knowles, Isaac Knox, Louie LaBrecque, Daniel Libby, Theodore McLeod, Karter Meader, Kevin Montminy, Landon Morse, Reese Nye, Ella Roux, Paige Roy, Anders Sheldon, Lily Sparks, Lindsey Tetzlaff, Simon Thomas, Hannah Waldrop, Luc Walker, Briley Watts, Mackenzie Welch, Damian Wynn;
Honors
Cooper Abell, Blake Alexander, Masyn Bean, Vincent Bowden, Kael Brackley-Burnham, Caitlynn Cassidy, Emma Embleton, Olivia Erskine, Sydney Fletcher, Aidan Fournier, Roman Galkowski, Abigail Garland, Dillon Gordon, Allysa Heintz, Lily Jackson, Addison Latham, Quinton Lawless, Tori-Ann Leone, Gwen Lesperance, Leah Merrill, Sophia Moody, Finn Morton, Grayson Norton, Karsen Nutting, Ariana Paling, Alyssa Parker, Jaxson Pound, Hailey Pratt, Denis Ragsdale, Taylor Rand, Wiekko Sillanpaa, Mason Tyler, Luke Wright;
High Honors Gr 7
Grace Allen, Jackson Allison, Tyler Beach, Nina Bogar, Kyle Chaney, Daniela Cundick, Addison Decker, Wyatt Dorr, Luke Doscinski, Kallee Foss, Connor Greenleaf, Molly Hambrick, Dylan Hamlin, Trenton Harris, Benjamin Hatch, Liliana Huntley, Kali Judkins, Lucy-Anne Knowles, Payton Ladd, Olivia Lake, Emma Latham, Bowen Leighton, Kensley Malcore, Leah Michaud, Adelaide Minton, Kaley Moller, Maddyson Niblick-Goodwin, Avery Oliver, Nicholas Overton, Molly Patterson, Ivey Rackliff, Tyler Rackliff, Landon Rackliffe, Julian Reynolds, Kaitlyn Rosie, Brooke Roy, Rowan Shanti, Patti Sico, Evelyn Stadelman, Elizabeth Strickland, Cadence Sweetser, Lincoln Tierney;
Honors
Gabriela Ayres de Araujo, Serenity Brown, Aiden Carpentier, Tucker Fitch, Morgan Hersey, Braylin Ibarguen, Tyler Looney, Alexander Mason, Trevor Nichols, Iris Ouellet, Joseph Rackliff, Nicholas Rackliff, Cameron Ranger, Henry Renaud, Shamus Sullivan, Jayden Violette, Sohedra Yadav;
High Honors Gr 8
Tate Abbott, Tyler Abell, Jason Bagley, Preston Ball, Elias Bartlett, Kennedy Berry, Elizabeth Brackett, Anglee Brewer, Allison Casavant, Noah Civiello, Adeline Colello, Gary Conant, Thomas Cormier, Madilyn Cote, Nathan Curtis, Gage DeCarolis, Abbigail Donald, Stephen Galkowski, Abriana Griffin, Kylie Hall, Cassidy Hardy, Lorelei Hartman, Benjamin Hilton, Mason Hinkley, Elijah Hoeft, Grayson Hoeft, Sadie Irish, Avery Jessen, Maya Kellett, Rylie Latham, Nolan Leso, Bode Markham, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Whitney McIntire, Carter Norton, Gabriel Norton, Natalie Nye, Natalee Orr, Summer Sawyer, Rhet Sexton-Burchfield, Azalea Shanti, Jesslyn Sillanpaa, Kaden Smith, Devon Tanner, Brielle Tinker, Andrew Webber;
Honors
Reece Adams, Stephen Bean, James Clark, Giselle Couillard, Dane Cousineau, Neila Dailey, Destiny Hensley, Grace Howard, Zachary Jansky, Bryan Mastine, Zara McAllister-Jett, Elizabeth Mills, Thomas Moody, Heidi Osborne, Megan Pinkham, Leyani Robinson, Cameron Rosie, Thomas Waldrop, Paige White, Leah Wright.