Spruce Mountain Middle School Honor Roll

JAY – The following Spruce Mountain Middle School students made Honor Roll during the Second Trimester:

Jackson Archer, Aisla Armandi, Isaiah Ayer, Drew Boivin, Baylee Brown, Patrick Chen, Finley Fortier, Bradyn Fournier, Landyn Grant, Cortney Lawson, Patrick Libby, Koralee Long-Flagg, Camryn Lovewell, Avigail Moffett, Rylee Provencher, Rivers Purington, Mattea Reichenbach, Nathan Rickert, Layla Ryder, Wyatt Steward, Gage Stewart, Jayden Witham, Elyssa Yanelli, Trent Capen, Rose Downing, Sophia Foss, Alivia Houk, Alex Lee, Mallory Merrill, Brannon Moore, Robyn Mosher, Isabelle Niedner, Adell Pease, Isaac Robson, Rylee Turner, Brody Veilleux, Logan White, Austin Armandi, Collin Fuller, Jayla Hilderbran, Shaylin Holt, Jacolby Jackson, Jayden Jordan, Savannah King, Brooke Littlefield, Aubrey Mitchell, Mikenna Phillips, Brianna Prescott, Curtis Searles, Merik Nessey, Brooke Douglass, Wyatt Foss, Bianca Given, Luke Goding, Blaire Hess, Trevor Hogan, Ophelia Hughes, Dylan Jewett, Liam Nichols, Kailee Parker, Cohen Pelkey, Malarie Richards, Isaiah Robson, Gabriella Smith, Bradford Cogswell, Dylan Farrington, Tyler Steadman.

High Honors:

Lily Bellerose, Zoey Foss, Jack Herr, Noelle Hughes, Alaina Kachnovich, Linda Lake, Hunter Morse, Mackenzie Pelletier, Aden Salvato, Summit Woodcock, Kenley Bruen, Hunter Buote, Erin Chen, Emma Furka, Azalia Leach, Morgan McDaniel, Levi Richards, Jayla Saint Louis, Annalaya Spear, Madeline Bell, Lauren Brackett, Jordyn Breton, Caden Frazier, Zoey Gaboury, Blake Gemelli, Faith Hanson, Amelia Holland, Olivia Mancine, Isabelle Martin, Natasha MacDonald, Kendra Moulton, Ashley Nelson, Jaycie-Lynn Paine, Kaylee Post, Sophia Steward, Nathalie Baker, Adriana Briggs, Madison Cordes, Grace Cuthbertson, Madelyn Grimaldi, Zoe Groomes, Owen Kelvey, Kyleigh Marcotte, Gracie McCourt, Lucas Michaud, Ethan Moore, Madelain Morrell, Samuel Pike, Kayauna Tanner, Zen Wakefield-Dostie, Leah Welch, Scout Woodcock, Dresden Butterfield, Emily Cote, Olivia Dipasquale, Cooper Dolloff, Jack Farrer, Hunter Greely, Connor Greenleaf, Violette Hutchins, Norman Lake, Shyanne Marques, Eli Poland, Kamryn Daniels, Damian Durrell, Devin Pomerleau, Ashton Stevens