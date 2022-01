JAY – Recently the Spruce Mountain Middle School honors and high honors were announced for the first trimester. The middle school students are divided into four communities with students from each receiving honors.

Honor Roll: Willow Community: Emily Espeaignnette, Zachary Foss, Braydn Fournier, Charli Poland, Finley Fortier, Rivers Purrington, Wyatt Steward, Aisla Armandi, Isaiah Ayer, Drew Boivin, Baylee Brown, Patrick Libby, Mattea Reichenbach, Jackson Archer, Quincy Colburn-Earle, Hayden Leach, Avigail Moffett, Samuel Ramsdell Cedar Community: Evan Hamilton, Jaiden Higgins, Robyn Mosher, Trent Capen, Matthew Harding, Isaac Robson, Khloe Ames, Hunter Buote, Sophia Foss, Joshua Jackson, Breanna Lee, Adell Pease, Annalaya Spear, Devin Bryant, Jonathan Hines, Levi Richards Maple Community: Lauren Brackett, Amelia Holland, Savannah King, Jaycie-Lynn Paine, Curtis Searles, Faith Hanson, Brianna Prescott, Alissa Tompkins, Isabelle Martin, Ashley Nelson, Mikenna Phillips, Austin Armandi, Cole Castonguay, Olivia Mancine, Aubrey Mitchell Oak Community: Merik Bessey, Kyleigh Marcotte, Leah Welch, Adriana Briggs, Kolby Cotton, Malaria Richards, Madison Cordes, Wyatt Foss, Blaire Hess, Kayauna Taylor, Brayden Poland High Honor Roll: Willow Community: Adan Sims, Summit Woodcock, Ryley Wright, Lily Bellerose, Elyssa Yannelli, Patrick Chen, Zoey Foss, Alaina Kachnovich, Linda Lake, Noelle Hughes Cedar Community: Kenley Bruen, Emma Furka, Mallory Merrill, Brody Veilleux, Rosealyn Downing, Azalia Leach, Morgan McDaniel, Rylee Turner, Brannon Moore, Jayla Saint Louis Maple Community: Madeline Bell, Jordyn Breton, Caden Frazier, Brooke Littlefield, Kendra Moulton, Brooklin Averill-McLaughlin, Brianna Gray, Kayee Post, Blake Gemelli, Jacolby Jackson, Natasha McDonald, Sophia Steward Oak Community: Zoe Groomes, Dylan Jewett, Owen Kelvey, Gracie McCourt, Ethan Moore, Scout Woodcock, Nathalie Baker, Madelyn Grimaldi, Ophelia Hughes, Lucas Michaud, Trevor Hogan, Madelain Morrell, Samuel Pike, Erin Chen, Grace Cuthbertson, Zen Wakefield-Dostie