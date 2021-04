Spruce Mt. Middle School’s Honor Roll

JAY – The Spruce Mt. Middle School Honor Roll for the second trimester:

Grade 6: Khloe Ames, Madeline Bell, Kelbe Cote, Bradyn Courtney, Gavin Fanjoy, Jack Farrer, Sophia Foss, Caden Frazier, Emma Furka, Jacolby Jackson, Dylan Jewett, Owen Kelvey, Azalia Leach, Morgan McDaniel, Mallory Merrill, Ethan Moore, Ashley Nelson, Kaylee Post, Levi Richards, Malarie Richards, William Roy, Gabriella Smith, Alissa Tompkins, Brody Veilleux, Leah Welch, Scout Woodcock;

Grade 7: Cole Castonguay, Isabella Chretien, Kayleigh Cole, Emily Cote, Kolby Cotton, Wyatt Foss, Matthew Harding, Coby Hayes, Trevor Hogan, Violette Hutchins, Joshua Jackson, Olivia Mancine, Isabelle Martin, Lucas Michaud, Robyn Mosher, Brianna Prescott, Jacob Swett

Grade 8: Isabelle Bean, Violet Bellerose, Avery Bessey, Benjamin Burgess, Mallory Clark, Axel Corley, Owen Crocker, Hannah Dube, Miley Fournier, Aaylah Herrera, Alexander Ladd, Amaya McHugh, Emma Preble, Avery Ryder, Jayvin Saint Louis, Ryanna Taylor.

SMMS Trimester 2 High Honor Roll:

Grade 6: Kenley Buren, Erin Chen, Olivia DiPasquale, Cooper Dolloff, Lily Dumais, Connor Greenleaf, Madelyn Grimaldi, Zoe Groomes, Faith Hanson, Amelia Holland, Shyanne Marques, Natasha McDonald, Aubrey Mitchell, Brannon Moore, Samuel Pike, Jayla Saint Louis;

Grade 7: Nathalie Baker, Jordyn Breton, Keith Chapman, Madison Cordes, Drake Cote, Grace Cuthbertson, Connor Jordan, Gracie McCourt, Isabelle Niedner, Keegan Parker, Madysyn Rundlett, Sophia Steward, Rawlynd Velilla, Zen Wakefield-Dostie;

Grade 8: Bluebell Chen, Skyler Condon, Isabell Dolloff, Ethan Egdall, Lily Fortier, Connor Foss, Alex Grimaldi, Sarah Hawkins, Hannah Jewett, Max Labonte, Tateum Leclerc, Adria McHugh, Michael McHugh, Hannah Perkins, Cecilia Pike, Cariana Rollins, Riley Small, Alexandria Tibbetts, Alan Wing.