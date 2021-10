Mt. Blue girls XC place first, boys edged by Mt. Ararat for second at relays

FARMINGTON – Mt. Blue High School’s girls cross country team earned a first place finish at the relays held on the Mt. Blue cross country course on Friday, Oct. 8. Mt. Blue boys placed second by 36 seconds behind Mt. Ararat’s team.

Results:

PLACE TEAM TIME

1 MT ARARAT BOYS A 60:06

2 MT BLUE BOYS A 60:42

3 MESSALONSKEE BOYS A 60:57

4 CONY BOYS A 62:38

5 LINCOLN ACADEMY BOYS A 63:08

6 LEAVITT BOYS A 65:18

7 OXFORD HILLS BOYS A 65:21

8 BREWER BOYS A 66:00

9 MT ARARAT BOYS B 66:44

10 MT BLUE BOYS B 68:26

11 LEWISTON BOYS A 69:03

12 LINCOLN ACADEMY BOYS B 69:27

13 GARDINER BOYS A 70:53

14 FOXCROFT BOYS A 71:05

15 MT BLUE GIRLS A 71:37

16 LINCOLN ACADEMY BOYS C 71:51

17 OXFORD HILLS BOYS B 72:09

18 CONY BOYS B 72:41

19 LINCOLN ACADEMY GIRLS A 73:26

20 MARANACOOK BOYS A 73:26

21 EDWARD LITTLE BOYS A 74:40

22 BREWER BOYS B 75:46

23 WATERVILLE GIRLS A 76:24

24 CONY GIRLS A 77:28

25 MT ARARAT GIRLS A 78:50

26 MARANACOOK GIRLS A 79:07

27 LEWISTON BOYS B 80:02

28 BREWER GIRLS A 83:09

29 LINCOLN ACADEMY GIRLS B 83:20

30 OXFORD HILLS BOYS C 84:37

31 MESSALONSKEE GIRLS A 85:26

32 MT BLUE GIRLS B 85:36

33 FOXCROFT GIRLS A 87:26

34 LEAVITT GIRLS A 87:29

35 OXFORD HILLS GIRLS A 93:24

36 GARDINER GIRLS A 93:43

37 MARANACOOK GIRLS B 95:32

38 LINCOLN ACADEMY GIRLS C 95:47

39 LINCOLN ACADEMY GIRLS D 96:30

40 LEWISTON GIRLS A 1:49:25