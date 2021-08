Results from this year’s Spandits! race

FARMINGTON – Below are the results from this year’s Spandits! races.

Spandits! Kid’s 1-mile trail run

Name Age Time

Parker Howley 12 7:29.9

Ben Farkas 8 7:50.5

Sam Farkas 13 8:05.0

Gaige Hetzell 8 8:37.7

Rachel Farkas 10 8:52.0

Marjorie McCarthy 8 9:28.3

James Civiello 12 10:15.0

Reagan Quimby 10 10:34.3

Lily Hanley 14 10:40.5

Sam Hanley 10 12:41.5

Tabita Heseltine 11 12:48.3

Afeya Fofie 7 20:41.2

Isaac Fofie 6 21:06.9

Spandits! 5k trail run

Name Age Time

Pierce Coughlin 14 20:24.3

Henri McCourt 14 21:02.5

Luke Doscinski 13 21:02.8

Luke Farkas 15 21:35.2

Eli Hoeft 14 22:18.6

Owen Heseltine 15 22:29.3

Kodi Quimby 16 22:29.6

Tomas Cundick 17 22:46.2

Alex Hardy 16 22:46.6

Matt McCourt 50 23:36.0

Ben Hilton 15 23:36.6

Bridget Reusch 16 23:44.7

Grayson Hoeft 14 24:05.6

Noah Civiello 14 24:33.5

Cassidy Hardy 13 25:31.3

Randy Hastings 67 25:38.1

Jeff Ziehler 51 26:09.8

Nora McCourt 14 26:47.7

Dylan Flint 33 26:59.7

Quinn Hoeft 11 27:12.6

Moriah Reusch 16 27:19.4

Steve McCarthy 49 27:23.7

John Ireland 57 27:29.8

Wes Farkas 43 27:35.3

Steve Malloy 57 27:51.6

Angie Casavant 42 28:19.4

Tim Meservier 26 28:37.7

Julia Dal 49 28:50.9

Doug Hodum 50 28:51.2

Beth Allen 63 29:18.8

Brielle Tinker 15 31:16.4

Audrey Civiello 8 31:57.3

Karri McCarthy 49 32:15.2

Doug Allen 63 32:21.0

Benjamin Civiello 9 33:13.8

Gabriel Civiello 40 33:17.5

Leyani Robinson 14 35:52.3

Leigh Welch 54 36:25.1

Penny Meservier 49 37:42.4

Emma Charles 17 37:46.8

Natalie McCarthy 15 37:47.1

Lucinda Carroll 14 37:47.4

Kamryn Joyce 16 37:47.6

Carson Zundell 16 37:47.8

Abbie Cramer 17 37:48.1

Milo Thompson-Vought 15 37:48.3

Mary Flint 76 49:31.7